На Украине политолог призвал к "холодному миру" с Россией

В качестве меры такого "мира" эксперт предлагает восстановление авиационного сообщения.

Своим видением "холодного мира" в отношении России и Украины поделился политолог Владимир Фесенко. Такое заявление он сделал в эфире ютьюб-канала UkrLife. Фесенко считает, что Киев может снизить напряженность в отношениях с Москвой, но для этого нужно заморозить конфликт на Донбассе.

Примером в этой ситуации может послужить пример Грузии. Даже после конфликта в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году страны смогли восстановить экономические связи – власть не приобрела характер пророссийской, однако отношения с Кремлем удалось смягчить. Исходя из этого, способствовать развитию диалога между Киевом и Москвой может прекращение войны в Донбассе.

То есть вместо нынешней ситуации некий холодный мир. Это не разрядка, не потепление, тем более не возврат к прежним отношениям, что просто нереально в обозримой перспективе. А вот некий холодный мир... Может быть, восстановление авиационного сообщения или что-то еще политолог Владимир Фесенко

Политолог Юрий Романенко ранее заявил о том, что Венгрия преподала прагматичный урок Украине, отказавшись от транзита газа. Он прокомментировал факт заключения долгосрочного контракта по газу между Будапештом и российским "Газпромом". В качестве транзитных пунктов заказчик выбрал Австрию и Сербию.

Видео: Youtube / UKRLIFE.TV