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На Украине "отменили" Третью мировую войну
Сегодня, 14:24
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На Украине "отменили" Третью мировую войну

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Евгений Мураев объяснил, почему глобальной войны больше не будет.

На Украине "отменили" Третью мировую войну. Такое мнение в эфире местного телеканала "НАШ" высказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. По словам специалиста, Вашингтон и Москва никогда не допустят такой ситуации, так как вооруженный конфликт между странами приведет  к полному уничтожению человечества. Сейчас ядерное оружие работает только как сдерживающий фактор.

Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет Третьей мировой войны.

Евгений Мураев, экс-депутат Украины

Эксперт уточнил прессе, что встреча российского лидера Владимира Путина и американского главы Джо Байдена в Женеве, а также отказ  США от санкций против газового проекта "Северный поток – 2" говорят о том, что стороны намерены провести сделку друг с другом.

На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского.

Фото и видео: YouTube / НАШ
 

Теги: евгений мураев, наш, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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