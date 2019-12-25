Евгений Мураев объяснил, почему глобальной войны больше не будет.

На Украине "отменили" Третью мировую войну. Такое мнение в эфире местного телеканала "НАШ" высказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. По словам специалиста, Вашингтон и Москва никогда не допустят такой ситуации, так как вооруженный конфликт между странами приведет к полному уничтожению человечества. Сейчас ядерное оружие работает только как сдерживающий фактор.

Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет Третьей мировой войны. Евгений Мураев, экс-депутат Украины

Эксперт уточнил прессе, что встреча российского лидера Владимира Путина и американского главы Джо Байдена в Женеве, а также отказ США от санкций против газового проекта "Северный поток – 2" говорят о том, что стороны намерены провести сделку друг с другом.

На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского.

Фото и видео: YouTube / НАШ

