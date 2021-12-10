На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского

Евгений Мураев считает, что президента ждет печальный конец.

На Украине назвали главную ошибку в жизни Владимира Зеленского. В эфире местного телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что глава государства променял свою спокойную жизнь артиста и звезды шоу-бизнеса на печальный исход в политической карьере. Эту смену профессии эксперт назвал основной ошибкой лидера страны.

Я не завидую Зеленскому, это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив. Евгений Мураев, экс-депутат Украины

Мураев уверен в том, что на данный момент уже большая часть населения не поддерживает политический курс Владимира Зеленского, а частично - даже ненавидит действующего правителя.Экс-депутат принял в расчет текущие убытки Украины, заявив, что Зеленского ждет грустный финал карьеры.

Экс-депутат Рады предрек Зеленскому судьбу Януковича.

Фото и видео: YouTube / НАШ

