Иностранный чиновник прокомментировал слова президента РФ.

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими. Об этом заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Таким образом чиновник прокомментировал слова Путина об исконно русских землях. Слова спикера приводит издание УНИАН.

Таковыми украинец отказался считать не только территорию Украины, но и большую часть РФ. "Исконно русские" болота могут легко поместиться в пределах одной Московской области. Он также заявил, что остальные земли были присоединены при помощи насилия, крови, лжи и предательства.

Напомним, что во время большой пресс-конференции президент России назвал странным решение Владимира Ленина передать УССР исконно русские земли. Он добавил, что изначально они не имели к Украине вообще никакого отношения. Теперь с последствиями данного постановления приходится разбираться современной России.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках.

