Он напомнил, что Россия использует по большей части эти же машины.

Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках Т-64. Роман Цимбалюк рассказал, что у ВСУ кроме этих боевых машин есть модернизированная версия. Она получила название "Булат". Об этом он написал в своем Facebook в продолжение беседы, начавшейся на пресс-конференции в Москве.

Журналист напомнил, что в армии РФ большая часть танков тоже являются обновленными, но советскими. Ранее Цимбалюк с вызовом обратился к президенту России с вопросом о Кубани. Он предположил, что страна изменила бы отношение, если бы украинские танки вошли на Кубань. На это замечание Владимир Путин заявил, что если бы это произошло, то танки все равно остались бы советскими.

Ранее Путин пошутил про танки. Он намерен закончить "газовую войну" с Украиной.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/