Путин пошутил про танки. Он намерен закончить "газовую войну" с Украиной 

Кроме того, Россия готова поставлять газ на Украину со скидкой.

Владимир Путин в рамках Большой пресс-конференции рассказал об отношениях с Украиной. В частиности, украинских журналистов интересовал вопрос о "газовой войне" между странами. Перед острым вопросом журналист пошутил про танки, на что президент России парировал встречной шуткой.

Путин отметил, что Россия готова поставлять газ на Украину со скидкой.

"Что касается газовых отношений, мы хотим решить эту проблему. Я убежден, что это решение стокгольмского арбитражного суда носит политический характер. Одно из обоснований решения — в связи с тяжелым экономическим положением на Украине", —заявил Путин.

Путин заявил об уверенности, что Москва и Киев договорятся по этому поводу.

Видео: Большая пресс-конференция