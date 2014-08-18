На Украине объяснили, почему не закроют границу с Россией

Алексей Арестович рассказал о негативных моментах из-за полного разрыва с РФ.

В Киеве объяснили, почему не закроют границу с Россией. В эфире местного телеканала "Украина 24" советник президента Владимира Зеленского по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Алексей Арестович заметил, что сейчас властям не выгодно разрывать торговые связи с Москвой, а также прекращать движение через государственную границу. Он ответил на соответствующий вопрос журналиста.

Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?" Алексей Арестович, украинский госслужащий

Арестович призвал соотечественников взвесить негативные для общества и государства последствия с позитивными. Эксперт напомнил, что Украина движется в направлении уменьшения зависимости от России. Ранее Москва считалась первым партнером Киева, а сейчас занимает только пятую позицию.

В Киеве отреагировали на перенос встречи Зеленского и Байдена.

Видео: Youtube/Україна 24