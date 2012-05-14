Депутат Верховной Рады объяснил, что Киев решится на такую меру в единственном случае.

На Украине назвали условие для введения военного положения. Информацией в эфире местного телеканала "Украина-24" поделился депутат Верховной Рады, представитель пропрезидентской политической партии "Слуга народа" Олег Семинский. Спикер напомнил коллегам о том, что режим может быть введен Киевом исключительно в том случае, если против страны начнется полномаштабное вооруженное вторжение.

Мы все надеемся, что этого не произойдет, но нам надо не паниковать, действовать с трезвой головой, и быть готовыми к тому, что это может реально произойти. Если такое случится, мы как государство должны бороться до конца. Олег Семинский, украинский депутат

Напомним, что накануне бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил прессе, что Владимир Зеленский введет режим военного положения с 1 декабря. Он якобы должен продлиться два месяца. За все годы независимости государства военное положение Киев вводил только один раз. Это произошло в конце ноября 2018 года, когда российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля.

Зеленский анонсировал создание на Украине авиаперевозчика Ukrainian national airlines.

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