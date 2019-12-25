Зеленский анонсировал создание на Украине авиаперевозчика Ukrainian national airlines

Авиаперевозчик начнет формирование с 25 ноября.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что с четверга в стране начинается разработка национального авиационного пассажирского перевозчика. Компания получит название "Украинские национальные авиалинии". Об этом глава государства рассказал участникам форума по вопросам авиации и туризма. Мероприятие транслировалось на официальной странице офиса политика на Facebook-аккаунте.

Мы делаем мощный шаг - это наш национальный авиаперевозчик. Создание его, которое будет начато, можно сказать, официально уже сегодня. Есть несколько его рабочих названий, на сегодняшний день это Ukrainian national airlines. Владимир Зеленский, президент Украины

По информации от Зеленского, целесообразность создания национального авиаперевозчика подтверждена консультантами из Франции. Киев готов вкладывать денежные средства в развитие собственного воздушного флота, а также загружать работой местных производителей и привлекать к реализации совместных проектов мировых лидеров. Сейчас на Украине обновление проходит в более чем десяти аэропортах.

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Фото: Facebook / Офіс Президента України

