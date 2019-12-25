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Олег Ляшко: Зеленский введет военное положение 1 декабря
Сегодня, 11:28
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Олег Ляшко: Зеленский введет военное положение 1 декабря

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Режим будет действовать в стране два месяца.

Лидер "Радикальной партии" и бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко заявил о том, что президент Владимир Зеленский введет военное положение с 1 декабря. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала "НАШ". Глава государства якобы планирует провести заседание СНБО по данному вопросу в первый зимний месяц. Режим будет действовать на протяжении двух месяцев.

Делается это с одной целью – контроль над СМИ – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия. 

Олег Ляшко, украинский политик

Эксперт напомнил, что сейчас на Украине массово собираются протестующие против действий правительства в экономической и политической сферах, а отдельных чиновников  демонстранты обвиняют в государственной измене. Закон о введении военного положения подает СНБО, после чего президент подписывает документ. Однако его еще должны одобрить местные парламентарии.

Военный эксперт раскрыл цель заявлений США о возможном "вторжении" России на Украину.

Фото и видео: YouTube / 
 

Теги: владимир зеленский, военное положение, олег ляшко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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