Генерал Геннадий Москаль оценил опасность "Турецкого потока".

На Украине назвали угрозу, которая серьезнее "Северного потока — 2". В эфире местного телеканала "Украина 24" бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль рассказал журналистам о российском проекте, который представляет большую опасность для Киева в вопросе экономики и энергетики.

Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. "Турецкий поток" - что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас....Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из "Северного потока — 2". Так у кого мы будем покупать? Геннадий Москаль , украинский генерал

Напомним, что "Газпром" и Венгрия заключили долгосрочный контракт на поставку газа до конца 2036 года. Согласно документу, через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива ежегодно, а еще миллиард — проходить через Австрию. Соглашение вступит в силу с 1 октября текущего года. Стороны смогут изменить условия контракта через 10 лет. Согласно договоренностям, газ по "Турецкому потоку" пойдет в Венгрию также через Турцию и Болгарию.

На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует.

Фото и видео: Украина 24