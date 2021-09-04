На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" рассказал экс-депутат Верховной Рады Геннадий Москаль. Политик посетовал на отсутствие в Вашингтоне и ЕС интереса к ситуации, связанной с полуостровом. Он напомнил, что изначально около сотни стран выступали против возвращения региона в состав РФ. Однако в недавно прошедшей "Крымской платформе" участие приняли менее половины от этого количества государств.
Что-то интереса нет. Вы видите, что знаковых фигур не было. В Европе две знаковых фигуры – это Меркель и Макрон. Меркель за день тут была и уплыла. Вот, в чем вопрос.
Геннадий Москаль, украинский депутат
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Фото и видео: YouTube / НАШ
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