Геннадий Москаль напомнил о числе стран, приехавших на "Крымскую платформу",

На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" рассказал экс-депутат Верховной Рады Геннадий Москаль. Политик посетовал на отсутствие в Вашингтоне и ЕС интереса к ситуации, связанной с полуостровом. Он напомнил, что изначально около сотни стран выступали против возвращения региона в состав РФ. Однако в недавно прошедшей "Крымской платформе" участие приняли менее половины от этого количества государств.

Что-то интереса нет. Вы видите, что знаковых фигур не было. В Европе две знаковых фигуры – это Меркель и Макрон. Меркель за день тут была и уплыла. Вот, в чем вопрос. Геннадий Москаль, украинский депутат

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Фото и видео: YouTube / НАШ