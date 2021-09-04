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На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского

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Политолог напомнил Киеву о договоре по нераспространению ядерного оружия.

На Украине назвали фатальную ошибку президента Владимира Зеленского. Местный политолог Михаил Чаплыга в эфире телеканала "НАШ" объяснил, что Киеву не стоило продлевать соглашение с американцами о нераспространении ядерного оружия. 

У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, по сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз — это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства.

Михаил Чаплыга, украинский политолог

Эксперт напомнил, что официальные киевские власти говорили о намерении воссоздать в стране ядерный арсенал. Такие угрозы со стороны чиновников политолог назвал "фигней". Чаплыга полагает, что единственной вещью, которой Украина могла шантажировать мир - это выход из договора о нераспространении ядерного оружия.

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Видео и фото: YouTube / НАШ

Фото: официальный сайт президента Украины

Теги: владимир зеленский, михаил чаплыга, ошибка, ядерное оружие
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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