Политолог напомнил Киеву о договоре по нераспространению ядерного оружия.

На Украине назвали фатальную ошибку президента Владимира Зеленского. Местный политолог Михаил Чаплыга в эфире телеканала "НАШ" объяснил, что Киеву не стоило продлевать соглашение с американцами о нераспространении ядерного оружия.

У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, по сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз — это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства. Михаил Чаплыга, украинский политолог

Эксперт напомнил, что официальные киевские власти говорили о намерении воссоздать в стране ядерный арсенал. Такие угрозы со стороны чиновников политолог назвал "фигней". Чаплыга полагает, что единственной вещью, которой Украина могла шантажировать мир - это выход из договора о нераспространении ядерного оружия.

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Видео и фото: YouTube / НАШ

Фото: официальный сайт президента Украины