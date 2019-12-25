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Яценюк: Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
Сегодня, 9:19
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Яценюк: Россия превращает украинскую ГТС в металлолом

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Экс-глава правительства Украины дал совет властям по поводу транзита газа.

Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк пожаловался, что Россия хочет превратить киевскую газотранспортную систему (ГТС) в металлолом. Такое заявление политик сделал во время выступления на YouTube-канале "Шустер онлайн". По мнению спикера, свою задачу РФ выполнила уже наполовину.

А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если РФ нарушит контракт.

Арсений Яценюк, экс премьер-министр Украины

Эксперт считает, что официальным властям Украины следует настаивать на том, чтобы относительно продолжения транзита российского газа через Киев подписались не две или три стороны, а Европа в целом в качестве третьей стороны.

Украине предрекли энергетическую катастрофу.

Фото: Pixabay.com

Теги: арсений яценюк, газ, гтс
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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