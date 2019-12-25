Алексей Кучеренко негативно отозвался о консультациях по транзиту газа без привлечения к ним России.

Украине предрекли энергетическую катастрофу. Об этом местным журналистам с телеканала НАШ рассказал представитель Верховной Рады и бывший министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко. По мнению специалиста, через несколько месяцев страну ждет большая проблема.

На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ – 20 гривен (54 рубля) за кубометр. У нас с вами, пока что, семь-восемь гривен (около 20 рублей). Нам "Нафтогаз" держит , все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах. Алексей Кучеренко, депутат Украины

Эксперт напомнил журналистам, что две трети от потребностей в газе Украина будет вынуждена покупать по рыночной стоимости. Политик не понимает идеи президента Владимира Зеленского организовать регулярные трехсторонние консультации в формате Украина-Германия-США без привлечения к ним Москвы. Тематика таких мероприятий должна касаться сохранению транзита газа через Украину после запуска проекта "Северный поток-2".

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Фото: YouTube / НАШ