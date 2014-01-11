Президент Украины вспомнил фильм Марка Захарова "Убить дракона".

Украинский президент Владимир Зеленский ответил студенту Стэнфорда, станет ли "драконом". В рамках своего выступления в американском университете глава государства заявил, что сильное гражданское общество не позволит установления в стране авторитарного режима власти. В связи с этим политик уверен, что "дракон" не появится. Соответствующий вопрос выступающему задал молодой человек, основываясь на сказке, в которой герой убивает дракона, но позже сам им становится.

Украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы, что не хотел, кто бы себе, что не придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья обрежут. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик заметил, что в России ситуация складывается сложнее, но это - результат выбора страны. Относительно ситуации, о которой режиссер Марк Захаров снял картину "Убить дракона", Зеленский рассказал, что в Киеве никогда не говорили о том, что у русских людей нет истории. У них также есть совместная история с украинцами, победы и великие люди.

Зеленский рассказал, почему не может ввести на Украине двойное гражданство.

Фото: YouTube / in time Ukraine