Зеленский рассказал, почему не может ввести на Украине двойное гражданство

Глава Украины не знает, как можно решить вопрос паспортизации на Донбассе и в Крыму.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, почему не может ввести в стране двойное гражданство. Во время выступления в Стэнфордском университете глава государства объяснил, что проблемой является выдача российских паспортов на Донбассе. Сам Зеленский выступает за двойное гражданство, но считает, что вопрос должны прорабатывать местные парламентарии. Пока что неясно как быть с Крымом, который находится не под контролем Киева.

Вы знаете, что есть паспортизация, более 20 лет, Россией граждан Украины в Крыму. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированного Донбасса, более 600 тысяч российских паспортов выдано на этой территории. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что украинская Конституция предписывает единое гражданство. Ранее Совет по национальной безопасности и обороны страны поручил правительству в двухмесячный срок разработать законопроект, регулирующий двойное гражданство. Данное постановление СНБО введено в действие президентом Зеленским.

Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов.

Фото: YouTube / Телеканал ДОМ