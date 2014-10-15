Политик выступил в Стэнфордском университете.

Украинский президент Владимир Зеленский похвастался постройкой несуществующих самолетов и вертолетов. Об этом политик сообщил подписчикам в рамках трансляции, которая велась на его Facebook-аккаунте. Он выступил в рамках визита в Стэнфордский университет. По словам спикера, в последние года страна вновь стала изготавливать собственную авиацию.

Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно, давно уже, где-то около 30 лет, не создавали ничего вроде первого вертолета, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолета. Владимир Зеленский, гава Украины

Глава государства заметил, что он вместе с соратниками мечтал изменить ситуацию. Зеленский считает, что единственным вариантом для решения проблемы стал его приход к власти. Спикер добавил, что сейчас Украина строит тысячи километров дорог и сотни мостов, самолеты, вертолеты, танки и флот. Президент не стал уточнять о какой именно технике идет речь. С 2016 года страна так и не произвела и не показала заказчикам ни одной серийной новинки. В конце августа журналисты узнали о том, что государственный концерн "Укроборонпром" сорвал планы по сборке американских вертолетов UH-1 "Ирокез".

Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы.

Фото: YouTube / Партія Слуга Народу