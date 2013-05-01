Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы

У главы государства есть "украинская мечта".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна в будущем станет лидером Европы. Об этом он заявил в рамках выступления в Стэнфордском университете. Его слова приводит ТАСС

Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства отметил, что у него есть "украинская мечта", которую он намерен реализовать. К ней относятся цифровизация, а также возвращение Крыма и Донбасса в состав страны.

Ранее Захарова призвала наложить эмбарго на поставки оружия на Украину.

Видео: Facebook / Офіс Президента України