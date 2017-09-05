Она также обеспокоена действиями США и других стран-членов НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала наложить эмбарго на поставки оружия на Украину. Об этом она заявила на брифинге.

По словам Захаровой, международному обществу надо добиться эмбарго на поставку вооружений в "страну, которая истребляет собственное население". Она также выразила обеспокоенность России тем, что США и другие государства, входящие в НАТО, поддерживают своим финансированием агрессивные настроения в Киеве.

Это непосредственно и самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и ведет к эскалации боевых действий. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова ответила на позицию Союза журналистов ФРГ по лицензированию RT.

Видео: МИД России