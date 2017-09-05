Захарова ответила на позицию Союза журналистов ФРГ по лицензированию RT

Она назвала заявление пресс-секретаря союза шокирующим.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на позицию Союза журналистов ФРГ по лицензированию немецкой версии российского телеканала RT. Об этом она сообщила на брифинге.

Напомним, в середине августа стало известно, что медиарегулятор Люксембурга отказал телеканалу в выдаче лицензии на вещание на территории страны из-за несоответствия RT техническим критериям. Позже пресс-секретарь Союза журналистов ФРГ Хендрик Цернер заявил, что отказ в лицензировании можно назвать "победой для радиовещания, журналистики и всех телезрителей". Захарова назвала его высказывание шокирующим.

Мы действительно шокированы. Здесь налицо противоречия. Вы можете сколько угодно говорить, что вам не нравится то или иное средство массовой информации, но для того, чтобы оно вам не нравилось, у вас должны быть факты, доказывающие, что оно каким-то образом не соответствует тем самым нормам, по которым должно работать средство массовой информации. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова предупредила о последствиях за использование Вашингтоном Киева в качестве орудия против России.

Видео: МИД России