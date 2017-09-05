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Захарова предупредила о последствиях за использование Вашингтоном Киева в качестве орудия против России

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Она уточнила, что последствия будут печальными для Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о последствиях за использование Вашингтоном Киева в качестве орудия против России. Об этом она рассказала на брифинге.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали "противодействие российской агрессии". Это была одна из тем для обсуждения по итогам встречи лидеров стран, которая состоялась 1 сентября.

Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям. И последствия в данном случае я имею ввиду для Украины.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Кулеба оценил встречу Зеленского с Байденом.

Видео: МИД России

Теги: вашингтон, киев, мария захарова, мид россии, оружие
Категории: Новости России, Лента новостей,

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