Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о последствиях за использование Вашингтоном Киева в качестве орудия против России. Об этом она рассказала на брифинге.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали "противодействие российской агрессии". Это была одна из тем для обсуждения по итогам встречи лидеров стран, которая состоялась 1 сентября.
Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям. И последствия в данном случае я имею ввиду для Украины.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Кулеба оценил встречу Зеленского с Байденом.
Видео: МИД России
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