Она уточнила, что последствия будут печальными для Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о последствиях за использование Вашингтоном Киева в качестве орудия против России. Об этом она рассказала на брифинге.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали "противодействие российской агрессии". Это была одна из тем для обсуждения по итогам встречи лидеров стран, которая состоялась 1 сентября.

Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям. И последствия в данном случае я имею ввиду для Украины. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Кулеба оценил встречу Зеленского с Байденом.

Видео: МИД России