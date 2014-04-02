Кулеба оценил встречу Зеленского с Байденом

В МИД Украины рассказали о прошедшей встрече в Вашингтоне.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба оценил встречу президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Во время прямого эфира на Facebook чиновник заметил, что разговор между политиками в Вашингтоне был откровенным, а вопросы задавались напрямую и без лишней дипломатии и "реверансов".

Это идеи, которые будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В МИД Украины рассказали, что уже сейчас Киев работает над реализацией предложений, которые обсуждались в Белом доме. Кулеба выразил благодарность США за прием и уточнил, что страна очень ценит американскую поддержку.

Зеленский оценил встречу с Байденом.

Фото: Facebook / Dmytro Kuleba