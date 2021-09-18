Эксперт заявил, что Киев не имеет конкурентных преимуществ перед Кишиневом и Минском.

На Украине назвали "убийцу" химической промышленности в стране. В эфире YouTube-канала CapitalTV своей позицией по данному вопросу поделился бывший руководитель пресс-службы компании "Нафтогаз" Валентин Землянский. Специалист подчеркнул, что химпром практически убит из-за высокой стоимости голубого топлива. Это дает конкурентные преимущества для Белоруссии и Молдавии, но Киев теряет свою конкурентоспособность. В текущем году закупочная цена газа у Кишинева составила 148 долларов за каждую тысячу кубометров, в то время как конечные потребители получают продукт на уровне 247 долларов.

Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей. Валентин Землянский, эксперт

Эксперт задал риторический вопрос о том, как химическая промышленность Украины сможет конкурировать с Белоруссией, когда Минск будет получать российское топливо по стоимости в 128 долларов. О таком соглашении на 2022 год РФ и Белоруссия договорились по поставкам газа.

"Нафтогаз" заявил о готовности продлить контракт на транзит российского газа.

Фото и видео: YouTube / CapitalTV