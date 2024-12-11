Украинские специалисты считают, что активная фаза регионального конфликта Киева и Москвы закончится в 2025 году. Такое мнение высказала министр по украинской экономики Юлия Свириденко. Иностранная чиновница от киевского режима выступила на мероприятии, организованном в швейцарском городе Давос на полях Всемирного экономического форума. Днем ранее женщина от метила, что зарубежные компании отказываются финансово вкладываться в совместные с украинскими организациями проекты до того момента, пока стране не будут предоставлены гарантии по безопасности.
Местный бизнес настроен очень оптимистично и ожидает, что активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении. НАТО здесь лучшее решение.
Юлия Свириденко, эксперт
Украина обратилась к США с просьбой ввести санкции против России.
Фото и видео: YouTube / Reuters
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