Юлия Свириденко объяснила, как НАТО поможет украинскому предпринимательству.

Украинские специалисты считают, что активная фаза регионального конфликта Киева и Москвы закончится в 2025 году. Такое мнение высказала министр по украинской экономики Юлия Свириденко. Иностранная чиновница от киевского режима выступила на мероприятии, организованном в швейцарском городе Давос на полях Всемирного экономического форума. Днем ранее женщина от метила, что зарубежные компании отказываются финансово вкладываться в совместные с украинскими организациями проекты до того момента, пока стране не будут предоставлены гарантии по безопасности.

Местный бизнес настроен очень оптимистично и ожидает, что активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении. НАТО здесь лучшее решение. Юлия Свириденко, эксперт

Украина обратилась к США с просьбой ввести санкции против России.

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