Андрей Головачев назвал деструктивные действия со стороны Владимира Зеленского.

На Украине назвали признак скорой гражданской войны. Такое мнение на собственной странице в социальной сети Facebook написал местный политолог Андрей Головачев. Специалист оценил открытые уголовные дела по статьям за государственную измену, введенные против чиновников и депутатов. Эксперт полагает, что таким образом официальный Киев борется за власть. Технический прием якобы свидетельствует о скором расколе общества.

Взаимные обвинения политических противников в измене — верный признак надвигающейся Руины (с 1657 по 1687 год - период, который фактически считающийся гражданской войной на Украине). Андрей Головачев, украинский политолог

Специалист уточнил, что подобные государственные обвинения не имеют под собой законного основания. Головачев уверяет в том, что топор войны раскопал действующий президент Владимир Зеленский. Политолог не исключает того, что сам лидер страны плохо понимает последствия своих поступков.

Политолог заявил о важности ежегодной пресс-конференции Путина для петербуржцев.

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