Политолог заявил о важности ежегодной пресс-конференции Путина для петербуржцев

Обсуждаемые вопросы, так или иначе, повлияют на жизнь Северной столицы, уверен он.

Политолог Дмитрий Солонников рассказал, чего стоит ждать петербуржцам от ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. В беседе с 78.ru он заявил, что какие бы вопросы не обсуждались, все они, так или иначе, повлияют на жизнь Северной столицы.

Эксперт отметил, что глава страны выскажется о новых законопроектах, QR-кодах и в целом об эпидемиологической ситуации в РФ и в мире. Также Солонников уверен, что Путин затронет международный блок, в частности, вопросы взаимоотношений с Украиной и Евросоюзом. Кроме того, будут подняты вопросы о сотрудничестве с Китаем, поскольку в Пекине скоро пройдёт зимняя Олимпиада.

То, что скажет президент о жизни России в ближайшей перспективе, влияет на развитие крупнейших компаний страны. Многие из них зарегистрированы у нас (в Петербурге – прим. Ред.) и вносят вклад в доходную часть городского бюджета. Все это, в итоге, определяет и качество жизни петербуржцев. Отметил политолог

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит сегодня в 17-й раз. Она началась в 12:00. Piter.TV транслирует основные вопросы, которые обсуждает президент с журналистами.

Ранее мы писали, что Путин и Лукашенко могут провести встречу в Петербурге 28 декабря.

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