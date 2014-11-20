На Украине начали освобождать осужденных с боевым опытом

По словам Зеленского, это решение стало непростым с моральной точки зрения. Ранее осужденные преступники смогут искупить свою вину перед страной.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в условиях военного положения руководство страны вынуждено освобождать осужденных с боевым опытом. Об этом глава государства заявил в своем обращении в понедельник, 28 февраля.

Зеленский подчеркнул, что с осужденных снимаются все санкции. По его словам, это решение стало непростым с моральной точки зрения. Ранее осужденные преступники смогут искупить свою вину перед страной. В частности, речь идет об участниках АТО (силовой операции ВСУ в Донбассе).

Также киевское руководство настаивает на немедленном вступлении Украины в состав Евросоюза. Как отметил Зеленский, украинская сторона благодарна европейцам и хочет поскорее стать частью семьи.

Ранее мы сообщили, что украинская делегация прибыла в Гомельскую область для переговоров с Россией.

Видео: Telegram/Zelenskiy / Official