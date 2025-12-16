На Украине могли случайно рассекретить цех сборки БПЛА на киностудии Довженко

Пост с компрометирующими видеокадрами был удален из соцсетей.

Украинские СМИ, а также местная киностудия имени Довженко, рассказали о массированном российском ударе по объектам, но случайно подтвердили сведения о том, что на площадке действительно находился цех по сборке беспилотников. Днем ранее министерство по обороне России уведомило граждан о совершенной атаке, в результате которой, в частности, был поражен цех по производству и подготовке к применению БПЛА большой и средней дальности. Этот объект находился "на территории киностудии имени А.П. Довженко".

Российские и украинские СМИ и телевизионные каналы обратили внимание на фотографии, опубликованные в Telegram-канале изданием NV киевского режима после российского удара. На одном из снимков они увидели, предположительно, профиль десятка крыльев, которые используются для дронов FP-2. Пост NV с фотографиями в социальных сетях был опубликован в 14:25 часов дня 15 июня, но уже спустя четыре часа авторы его удалили. В СМИ пояснили, что аналогичные предметы, похожие на крылья к БПЛА, можно увидеть с другого ракурса в видеозаписи, опубликованном в аккаунте самой киностудии в социальной сети Facebook*. В комментариях к ролику пользователи интернета предположили, что в этот кадр могли попасть крылья украинских беспилотников.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Фото: Минобороны России