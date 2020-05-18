Иван Плачков рассказал о гибели украинской генерации электричества после ввода белорусской АЭС.

На Украине испугались "энергетической экспансии" России. Об этом рассказал председатель местной энергетической ассамблеи и по совместительству экс-министр Иван Плачков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Запись шоу опубликована на YouTube-канале.

По информации от украинского эксперта по топливным вопросам, Москва готова предоставлять Киеву дешевую энергию с АЭС, расположенной на территории Белоруссии. На данный момент объект еще не введен в эксплуатацию. После завершения строительства, рынок Украины может быть наводнен дешевой энергией, чем станет концом для местной генерации электричества. Плачков заметил, что Россия даже будет настаивать на том, чтобы Украина получала ресурсы бесплатно.

Напомним, что в декабре 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, который вносит изменения в закон о рынке электрической энергии. Документ предусматривает запрет на импорт энергии из России по двусторонним контрактам.

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Видео: YouTube / Shuster online