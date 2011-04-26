Андрей Федур раскрыл "настоящее имя украинского государства".

На Украине призвали переименовать страну в Русь. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал адвокат Андрей Федур. Юрист также раскритиковал действия администрации президента Владимира Зеленского. Он напомнил, что лидер страны обещал перенести свой офис с Банковской улицы в Киеве.

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Украинский адвокат отметил, что готов поддержать инициативу по переименованию Украины. Он считает, что правы те граждане, которые добиваются "учреждения украинского государства с настоящим именем". Таковым Федур находит Русь.

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