На Украине призвали переименовать страну в Русь. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал адвокат Андрей Федур. Юрист также раскритиковал действия администрации президента Владимира Зеленского. Он напомнил, что лидер страны обещал перенести свой офис с Банковской улицы в Киеве.
Он не нашел ничего лучше, чем музей Ленина, тот сегодня назван "Украинский дом". Но какая-то высшая сила его Ленину не отпустила
прокомментировал Андрей Федур
Украинский адвокат отметил, что готов поддержать инициативу по переименованию Украины. Он считает, что правы те граждане, которые добиваются "учреждения украинского государства с настоящим именем". Таковым Федур находит Русь.
Российский сенатор перечислил регионы, которые могут выйти из состава Украины.
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