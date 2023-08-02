Авторы игры по "Сказкам Старой Руси" показали визуальный стиль персонажей

Официальной даты выхода проекта в свет еще нет.

Компания 1С Game Studios сообщила в социальных сетях о том, что препродакшн компьютерной игры "Сказки Старой Руси" по мотивам вселенной Романа Папсуева практически завершён. Команда разработки в настоящее время уже определилась с визуальным стилем и разместила в публичном доступе короткий фрагмент, в котором показала облик одной из главных героинь. Авторы добавил, что художники долго экспериментировали над персонажами, но в результате решили, что в основе будут взяты классические советские мультфильмы. Он напомнил, что последние проекты славятся плавной анимацией, достичь которой удалось благодаря ротоскопированию.

Рады сотрудничеству с талантливыми художниками и аниматорами, которые захотят к нам присоединиться. В ближайшие месяцы продолжим знакомить игроков с персонажами и лором вселенной "Сказок Старой Руси" Денис Мальцев, продюсер игры

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Фото и видео: YouTube / 1C Game Studios