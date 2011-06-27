"Атмосфера Кино" выпустила трейлер фильма "1993"

Премьера картины намечена на 21 сентября.

Российская кинокомпания "Атмосфера Кино" выпустила в социальных сетях трейлер драматического фильма от режиссера Александра Велединского ("Географ глобус пропил"). Новый проект получил название "1993". Картина снята по мотивам одноименного романа за авторством Сергея Шаргунова. В широкий прокат лента выходит с 21 сентября 2023 года. Сюжет основывается на истории жизни одной семьи, которая была расколота надвое. Прямо в центре Москвы любящая семья оказывается по различные стороны баррикад. В актерском составе заявлены Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Элизабет Дамскер, Анна Цветкова, Сергей Баталов, Виктория Смирнова, Анатолий Залюбовский, Игорь Кожевин, Александр Кухаренко, Дина Губайдуллина, Андрей Рапопорт.

Вышел трейлер мультфильма "Скуби-Ду и Крипто" с культовыми псами в главных ролях.

Фото и видео: YouTube / Атмосфера Кино