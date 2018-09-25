Вопросы с остальными иностранцами будут решаться на законодательном уровне.

На Украине исключают возможность продажи земли россиянам. Местные власти будут применять механизм специальной конфискации. Это условие будет действовать, если среди основателей украинской компании заметят граждан из России. В случае, если такие организации направят запрос на покупку сельскохозяйственной территории, то собственность российских бизнесменов будет изыматься в пользу Украины.

В ближайшее время санкционная норма появится в местном законодательстве. Об этом рассказал омбудсмен по земельным вопросам Роман Лещенко "Интерфаксу-Украина".

Вопрос о допуске иностранцев -только через всеукраинский референдум прокомментировал спикер

Он добавил, что до этого момента - никакие иностранцы купить землю не смогут. После принятия правок, этот список будет ограничен. Для россиян доступ будет полностью закрыт из-за того, что Россию считают страной-агрессором.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине рассказали, почему Зеленский хуже Порошенко.

Видео: YouTube/RadaTVchannel