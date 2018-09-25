На Украине исключают возможность продажи земли россиянам. Местные власти будут применять механизм специальной конфискации. Это условие будет действовать, если среди основателей украинской компании заметят граждан из России. В случае, если такие организации направят запрос на покупку сельскохозяйственной территории, то собственность российских бизнесменов будет изыматься в пользу Украины.
В ближайшее время санкционная норма появится в местном законодательстве. Об этом рассказал омбудсмен по земельным вопросам Роман Лещенко "Интерфаксу-Украина".
Вопрос о допуске иностранцев -только через всеукраинский референдум
прокомментировал спикер
Он добавил, что до этого момента - никакие иностранцы купить землю не смогут. После принятия правок, этот список будет ограничен. Для россиян доступ будет полностью закрыт из-за того, что Россию считают страной-агрессором.
Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине рассказали, почему Зеленский хуже Порошенко.
Видео: YouTube/RadaTVchannel
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