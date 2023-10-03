На Украине хотят усилить систему ПВО на севере страны

Сергей Наев рассказал о решении командования ВСУ.

Командующий украинскими объединенными силами Вооруженных сил Сергей Наев написал в собственном Telegram-канале о том, что на севере государства будет увеличено количество мобильных огневых групп в целях усиления системы местной противовоздушной системы.

В северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп. Это необходимо для того, чтобы повысить эффективность ПВО. Сергей Наев, командир ВСУ

Напомним, что киевский режим на севере граничит с Белоруссией. Протяженность государственной границы составляет более одной тысячи километров.

Украинская армия на учениях у границы с Крымом отработала применение ракет "Точка-У".

Фото и видео: Telegram / Сергій Наєв