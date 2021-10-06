ВСУ отработали ракетные удары по противнику около границы с РФ.

Украинская армия на учениях у границы с Крымом отработала применение ракет "Точка-У". Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы Командования Вооруженных сил на Facebook. Известно, что маневры проводятся на территории Херсонской области в близости от государственной границы с РФ. Военные отработали задачи по условным ракетным ударам по противнику и развертыванию техники.

Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У" по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели. Тренировка происходила в условиях, максимально приближенных к боевым. пресс-служба командования ВСУ

Глава объединенных сил ВСУ Сергей Наев объяснил, что согласно разрабатываемому сценарию, расчеты боевых комплексов отражали высадку десанта. Они нанесли удары по объектам, имитирующим аэродромы, ракетным комплексам, командным пунктам.

Генерал ВСУ предупредил о возможном разгроме на Донбассе.

Фото и видео: Facebook / Командування об"єднаних сил ЗС України