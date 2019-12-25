Генерал ВСУ предупредил о возможном разгроме на Донбассе

Александр Кихтенко предостерег Киев от силовой попытки решить территориальный вопрос.

Генерал Вооруженных сил Украины предупредил о возможном разгроме на Донбассе. В эфире местного телеканала "Перший незалежний" генерал Александр Кихтенко, являющийся бывшим руководителем Донецкой области, напомнил о том, что попытка силового решения конфликта в регионе приведет к развалу государства. Он призвал Киев пойти на уступки оппонентам.

Нужно оставить, пожалуй, только одну "красную линию", за которую не переходить. Это изменения в Конституцию и создание отдельных республик в составе Донецкой области. Александр Кихтенко, украинский генерал

Эксперт напомнил, что сейчас обстановка на Донбассе усугубляется, поэтому Украине придется больше уступать, чем он предполагал в 2015 году. Кихтенко уверен, что если какой-либо "горячей голове" захочется провести военную операцию, то его ждет серьезное поражение от противников.

Главком ВСУ снял все ограничения на ответный огонь на Донбассе.

Фото: Pixabay.com