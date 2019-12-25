Главком ВСУ снял все ограничения на ответный огонь на Донбассе

Валерий Залужный издал специальный указ по ситуации в регионе конфликта.

Главнокомандующий ВСУ снял все ограничения на ответный огонь на Донбассе. Об этом в эфире местного телеканала сообщил Валерий Залужный. Он специальной директивой отменил ограничения, связанные с ответным огнём в регионе конфликта. Военнослужащие могут стрелять без согласования с руководством. В документе также отменяется требование по заполнению лишней документации. Таким образом Киев юридически вышел из соглашения о перемирии с ДНР и ЛНР.

Нет никакого запрета! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных. Валерий Залужный, главком ВСУ

Эксперт подчеркнул, что Украина вернула на передовую линию все контрснайперские группы. В настоящее время приказ, озвученный Залужным уже ушел для распространения в войска.

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