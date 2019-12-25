Главком ВСУ снял все ограничения на ответный огонь на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ снял все ограничения на ответный огонь на Донбассе. Об этом в эфире местного телеканала сообщил Валерий Залужный. Он специальной директивой отменил ограничения, связанные с ответным огнём в регионе конфликта. Военнослужащие могут стрелять без согласования с руководством. В документе также отменяется требование по заполнению лишней документации. Таким образом Киев юридически вышел из соглашения о перемирии с ДНР и ЛНР.
Нет никакого запрета! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных.
Валерий Залужный, главком ВСУ
Эксперт подчеркнул, что Украина вернула на передовую линию все контрснайперские группы. В настоящее время приказ, озвученный Залужным уже ушел для распространения в войска.
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Фото: Pixabay.com
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