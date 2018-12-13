Во Львове гости пришли на свадьбу в нацисткой форме

На снимке молодожены и гости стоят около памятника священнику, который во время Второй мировой войны сотрудничал с немецкими захватчиками.

На свадьбу во Львове гости пришли в очень необычных костюмах. Их наряды напоминали обмундирование солдат вермахта. Фотографию опубликовал в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Свадьба во Львове. Молодожены с гостями в нацистской форме. Эдуард Долинский

На снимке молодожены и гости стоят около памятника митрополиту греко-католической церкви Андрею Шептицкому. Во время Второй мировой войны Андрей Шептицкий сотрудничал с немецкими захватчиками. В Facebook в комментариях появилась информация, что этот же снимок был и на странице местного националиста Василия Бичко. Его несколько раз видели во Львове с символикой Третьего рейха.

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Фото: Eduard Dolinsky/ Facebook