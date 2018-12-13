В день памяти покажут, "как бы вела свой Instagram еврейская девочка во время Холокоста"

В социальной сети Instagram в память о жертвах Холокоста (в Израиле день памяти – 1 мая) с помощью видео-реконструкций, фотографий и актеров будет представлен и воссоздан дневник Евы Хейман.

В социальной сети Instagram в память о жертвах Холокоста (в Израиле день памяти – 1 мая) с помощью видео-реконструкций, фотографий и актеров будет представлен и воссоздан дневник Евы Хейман. Об этом стало известно из официального трейлера проекта.

Еве Хейман было 13 лет, когда в 1944 году в Венгрию вторглись фашисты. У нее была хорошая семья, первая любовь, друзья. Все свои переживания она записывала в дневник. В этом году истории, написанные ею, оживут в оригинальном виде в Instagram.

Проект Eva.Stories возглавляет израильский предприниматель и владелец технологических компаний Мати Кохави. Миллионы людей смогут посмотреть, как жила еврейская девочка до того момента, как вместе с бабушкой и дедушкой ее отправили в Освенцим. Над проектом работали 400 человек, актеров, статистов. Снимали все во Львове, туда и были привезены военная форма, оружие, сотни предметов времен войны из частных коллекций. А также техника, в том числе танки.

Целые сутки начиная с 16:00 в среду, 1 мая, на странице Евы в Instagram будут появляться десятки видеоклипов, фотографий и различных текстовых фрагментов. Через сториз она познакомит всех со своей семьей, друзьями, покажет вторжение фашистов, отправку в гетто и все те потрясения, которые она пережила до отправки в Освенцим.

Мы надеемся, что благодаря этому проекту мы сможем передать ее переживания и чувства с ее личной точки зрения, а также проиллюстрировать ужасы Холокоста таким образом, который вызовет идентификацию и глубокое понимание. Майя Кохави

Данный проект должен помочь сохранить память о Холокосте, особенно среди молодежи.

Фото и видео: eva.stories/ Instagram