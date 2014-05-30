Транспортное средство перевернулось.

На Украине госпитализировали 16 человек после ДТП с автобусом, следовавшим в Польшу. Об этом рассказали представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В аварию попал рейсовый транспорт, следовавший по маршруту из Киева до Вроцлава. Он опрокинулся в Ровенской области около города Радивлов Дубенского района в 03:45.

На автодороге водитель рейсового автобуса сообщением Киев - Вроцлав (находилось 40 человек) не справился с управлением и допустил опрокидывание. пресс-служба ГС по ЧС Украины

В местных изданиях объяснили, что все пострадавшие являются гражданами Украины. К ликвидации последствий ДТП специалисты привлекли пять единиц техники и 20 сотрудников ГСЧС.

Один из детей, сбитых машиной на западе Москвы, умер в больнице.

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