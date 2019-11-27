На Украине бизнесмена расстреляли на глазах у семилетнего сына. Об этом сообщили местные журналисты из "Українські Новини". Они объяснили, что жизни лишился предприниматель Игорь Плекан. Мужчина ехал вместе с ребенком на дачу, расположенную в Киевской области. На машину около железнодорожного переезда напали неизвестные. Они начали в упор расстреливать автомобиль из автомата.
В СМИ сообщили, что бизнесмен получил минимум четыре пули. Ему удалось съехать с дороги в поле. Он проехал еще около 300 метров, после чего позвонил супруге. В мальчика нападавшие не попали. Киллеры приказали ребенку бежать. Он вернулся домой и рассказал матери о произошедшем.
Вдова бизнесмена вспомнила, что ее муж часто получал угрозы.
Украине предрекли массовые беспорядки из-за слабой правоохранительной системы.
Видео: Youtube/ Телеканал ZIK
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