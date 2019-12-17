Они будут иметь отношения к компаниям, сотрудничающим с РФ.

На Украине анонсировали новые санкции против России, рассчитанные на три года. Санкции подразумевают введение экономических мер в отношении юридических лиц. Их планируют ввести в отношении предприятий, сотрудничающих с ОПК России.

Ограничения получат фирмы, которые работают на неподконтрольных Киеву территориях. Это касается поставок материалов, оборудования и услуг для оборонного комплекса РФ. Постановление от 27 ноября опубликовано на сайте правительства. В месячный срок специалисты из СНБИО рассмотрят и одобрят предложение.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Квартал 95" посвятил новую песню экс-главе Нацбанка Украины.