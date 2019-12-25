Появилось новое фото с места аварии на Суздальском проспекте

По факту аварии проводится проверка.

Утром в субботу, 17 октября, стало известно об аварии в Калининском районе Петербурга. Появилось новое фото с места происшествия. Его разместил портал "Невские новости".

Подробности происшествия сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

Отмечается, что в девятом часу утра у дома №105 к. 1 по Суздальскому проспекту автомобиль "Фольксваген Тигуан" с 31-летней женщиной за рулем наехал на 39-летнего пешехода, находившуюся вне зоны пешеходного перехода. Она осматривала автомобиль после ДТП. Пешеход была госпитализирована в тяжелом состоянии, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 19 "резиновых" квартир с мигрантами. Одна из квартир и вовсе незаконно использовалась как хостел.

Фото: Piter.tv, "Невские новости"