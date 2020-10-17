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На Суздальском иномарка сбила автоледи, осматривавшую свою машину после ДТП

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Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Около восьми утра в субботу, 17 октября, на Суздальском проспекте произошло неприятное ДТП. По словам очевидцев в соцсетях, в стоящий у обочины автомобиль врезалась другая машина, и из первого авто вышли на осмотр мужчина и женщина. Женщину на дороге тут же сбила третья машина.

По информации отдела пропаганды УГИБДД, наехал на 39-летнюю женщину "Фольксваген Тигуан" с 31-летней автоледи за рулем. Сбитая женщина получила тяжкие травмы, ее госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

Пробка до сих пор, машины не убирают с дороги, можно по карману объехать

добавили автомобилисты с места происшествия

Ранее мы рассказывали, что на Ждановской набережной столкнулись три машины.

Видео: Вова Харитонов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Фото: Светлана Соловьева, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: автоледи, сбили человека
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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