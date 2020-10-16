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Видео: на Ждановской набережной столкнулись три машины

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Водитель машины такси получил травмы.

Днем в пятницу, 16 октября, на Ждановской набережной у дома №11 произошло ДТП. 

В редакцию Piter.TV поступили кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения. На видеозаписи видно, как автомобиль "Ситимобила" начинает совершать левый поворот в тот момент, когда встречный автомобиль движется вперед. Почему водитель такси не рассчитал маневр, неясно. По всей видимости, он получит травмы. После столкновения водитель вышел из машины, автомобиль начал катиться и задел еще одного участника движения. Какие травмы получил второй водитель, неизвестно.

Ранее мы писали, что в результате ДТП на КАД тяжелые травмы получил водитель "Шкоды".

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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