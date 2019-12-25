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В результате ДТП на КАД тяжелые травмы получил водитель "Шкоды"
Сегодня, 15:23
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smirenny

В результате ДТП на КАД тяжелые травмы получил водитель "Шкоды"

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Его госпитализировали.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 16 октября около 13:00 на 84 километре внутреннего кольца КАД произошло ДТП.

Сообщается, что неустановленный водитель "Шкоды Рапид" наехал на стоящую в правом ряду фуру "Ман" с прицепом. В результате ДТП, водитель а/м "Шкода" госпитализирован в тяжелом состоянии. При каких обстоятельствах произошло столкновение, неясно. Сотрудники полиции выясняют причины аварии и личность пострадавшего. 

Ранее мы писали, что СК разбирается в причинах смерти 6-месячного ребенка в больнице Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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