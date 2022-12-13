На State of Play показали новый трейлер ремейка Resident Evil 4

Игра выйдет в свет с 24 марта.

Студия-разраотчик Capcom представила общественности третий полноценный трейлер ремейка компьютерной игры Resident Evil 4 Remake. В двухминутном ролике показаны как геймплейные фрагменты, так и катсцены. В ролике подтверждаются слухи о том, что создатели предусмотрели для пользователей такой режим прохождения как "Наемники". Дополнительно будущим игрокам стоит ожидать выхода демо-версии в самое ближайшее время. Напомним, что официальный выход Resident Evil 4 Remake произойдет на персональных компьютерах, игровых консолях PS4, PS5 и Xbox Series. Он состоится 24 марта.

Вышел трейлер Resident Evil 4 Remake.

Фото и видео: YouTube / Resident Evil