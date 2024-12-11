Водитель вызвал на место инцидента медиков и полицию.

На Старо-Рязанском шоссе выкинули младенца на проезжую часть. Инцидент произошел около четырех часов ночи 6 февраля в подмосковном Раменском, в районе деревни Становое. Согласно информации от Telegram-канала BAZA, один из водителей заметил на дороге что-то непонятное во время движения по трассе. Приблизившись, мужчина понял, что на дорожном полотне находится маленький ребенок, который ползет вперед. Речь шла о девочке, которой не исполнилось и одного года. Очевидец добавил, что найденыш был полураздет, а руки и ноги успели посинеть от холода. Тело пострадавшей получило обморожение, лицо также пострадало от низкой температуры.

Шофер вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи и правоохранительные органы. Спустя десять минут к нему вышла женщина, представившаяся бабушкой малышки, однако мужчина решил не отдавать ей ребёнка и дождался полицейских. Врачи оказали девочке необходимую помощь и госпитализировали. Сейчас расследование взято на контроль СК РФ. В настоящее время родители малышки установлены. Однако пока что оперативники не раскрывают деталей того, как именно ребенок оказался на дороге ночью. По данным ТГ-канала BAZA, сейчас девочка восстанавливает здоровье дома.

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Фото и видео: Telegram / BAZA