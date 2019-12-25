Пропуска потребуются работающим в майские праздники жителям региона.

На Среднем Урале объяснили, как будет введён пропускной режим. Об этом журналистам рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев. Чиновник пояснил, что во время майских праздников в Свердловской области будет действовать пропускной режим исключительно в неблагополучных муниципалитетах. Местные власти будут выдавать разрешающие документы на передвижение только тем сотрудникам, которым необходимо проехать на рабочее место.

Евгений Куйвашев отметил, что эпидемиологически неблагополучная ситуация складывается в таких городах как Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и других населенных пунктах. На данных территориях местное население сможет находиться на улице только с документами, обосновывающими их нахождение вне дома. Заверенные справки будут выдаваться работодателями. Если человек вышел из квартиры в магазин, аптеку, для выгула собаки или выброса мусора, то справка ему не потребуется в 100 метрах от дома.

Напомним, что на утро 24 апреля в Свердловской области медики выявили 304 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки.

В Свердловской области ограничили продажу алкоголя.